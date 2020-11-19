زعم قدرته على تسفير الشباب.. الأموال العامة تضبط صاحب شركة وهمية

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام

(أحد الأشخاص، مقيم بالجيزة) بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وإتخاذها وكرًا لممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على فرص عمل بالخارج عقب قيامه بالإعلان عن توفير وظائف بمهن مختلفة ومرتبات مجزية بالعديد من الدول بالخارج، مقابل حصوله على مبالغ مالية من ضحاياه.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بمقر الشركة المشار إليها، وعثر بحوزته على (مجموعة من السير الذاتية لمواطنين مصريين – مجموعة من إستمارات طلبات التوظيف – مجموعة من صور المستندات الخاصة بالمتقدمين)، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه، كما أمكن الإستدلال على (2) من المجنى عليهم وقررا بقيام المتهم بالإستيلاء على مبالغ مالية منهما بذات الأسلوب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



