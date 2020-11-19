صناعة البرلمان: طالبنا الحكومة إعطاء أولوية قصوى للتعاون مع أفريقيا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:33 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة طالبت الحكومة مرات متعددة بإعطاء أولوية قصوى للتعاون الصناعى وتوسيع التبادل التجارى مع جميع الدول الافريقية، مُشيدًا بتنظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع مجموعة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) احتفالية لإطلاق منصة "صوت خمسين مليون امرأة أفريقية" في مصر.

وقال " عامر " فى بيان له، اليوم الخميس، إن اطلاق منصة "صوت خمسين مليون امرأة أفريقية" سيكون له اثاره الإيجابية على تعزيز سبل التعاون الاقتصادي مع مختلف الدول الأفريقية وزيادة التبادل التجاري فيما بينها وفتح أسواق جديدة خاصة أمام منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أهمية التمكين الاقتصادى للمرأة بالدول الإفريقية.

وأعرب النائب، عن أمله فى أن تُحقق هذه المبادرة جميع أهدافها حتى تنجح دول القارة السمراء فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات خاصة أن البنك الأفريقي للتنمية يعتبر من أكبر وأهم الجهات الشريكة والمانحة حيث مول الكثير من.الاتفاقيات والبرامج والمشروعات التنموية الكبيرة

وطالب رئيس صناعة النواب، من جميع الحكومات الإفريقية تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لإنجاح منصة " صوت خمسين مليون امرأة أفريقية "، مؤكدًا أن نجاح هذه المنصة سيجعل هناك أكبر تجمع إفريقي لسيدات الاعمال الأفريقيات داخل مختلف.دول القارة السمراء بما يعود بالنفع على التعاون والتنسيق والعمل الاستثماري والتجارى المشترك بين مختلف الدول الافريقية.

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