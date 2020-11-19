مكتبة الإسكندرية تستقبل وفدًا من زعيم الثغر بهدف بحث التعاون (صور)



وأكد الدكتور مصطفى الفقي أنه يرحب بالتعاون بين مكتبة الإسكندرية ونادي الاتحاد السكندري، باعتباره من أقدم وأعرق الأندية الرياضية في مصر.





وتقدم مصيلحي بالشكر للدكتور مصطفى الفقي لاهتمامه بالتعاون بين مكتبة الإسكندرية ونادي الاتحاد السكندري لإعداد كتاب عن تاريخ النادي منذ نشأته، لافتًا إلى أن مكتبة الإسكندرية سبق وأن وثقت تاريخ النادي بشكل رقمي من خلال إتاحة ألبومات الصور والوثائق النادرة الخاصة بالنادي على موقع ذاكرة مصر المعاصرة.





وبهذه المناسبة، أهدى محمد مصيلحي الدكتور مصطفى الفقي درع نادي الاتحاد السكندري تقديرًا لجهوده في تعزيز التعاون. كما قدم الدكتور مصطفى الفقي للأستاذ محمد مصيلحي والوفد المرافق له عددًا من مطبوعات مكتبة الإسكندرية، منها مجلة "ذاكرة مصر" ومجلة "ذاكرة العرب".

استقبل الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، وأعضاء من مجلس إدارة النادي، بهدف بحث التعاون بين الجانبين.