تعرف على مدة غياب نجم برشلونة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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تعرض اللاعب الدولي الاسباني بوسكيتس لاعب وسط نادي برشلونة لإصابة فى الكاحل مع منتخب اسبانيا خلال اسبوع الفيفا الدولي.


وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن اللاعب الدولي الاسباني سيغيب عن مواجهة برشلونة أمام اتلتيكو مدريد المقبلة ببطولة الدوري الاسباني الممتاز.


وأضافت الصحيفة الاسبانية أن مدة غياب اللاعب عن الملاعب هي أسبوع حيث من المؤكد أن يغيب اللاعب عن مواجهة دينامو كييف الأوكراني بدوري أبطال أوروبا.


وكانت العديد من التقارير الاسبانية قد ذكرت أن اللاعب سوف يغيب عن الملاعب لمدة 3 اسابيع بسب تعرضه لهذه الإصابة.

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