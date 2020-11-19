مواعيد وأماكن إنقطاع المياه في ميت غمر السبت المقبل

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كشفت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر، في محافظ الدقهلية، عن إنقطاع المياه عن 7 مناطق في مدينة ميت غمر يوم السبت المقبل.



وأوضح اللواء اركان حرب عمرو فكري رئيس مركز ومدينةميت غمر، تلقيهم اخطارا من مياه الدقهلية يفيد بإنقطاع المياه من الساعة 9 صباحا وحتي 9 مساءا.



وأشار رئيس ميت غمر، الي ان انقطاع المياه سيشمل شارع دمشق وفلسطين والسلام وعبده شعبان واحمد ماهر والجيش وبورسعيد.



واكد رئيس مدينة ميت غمر،ان إنقطاع المياه يأتي لربط خطوط المياه البلاستبكيه الجديده

