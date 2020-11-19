مباحث التموين تضبط 1296 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة





وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1296) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط (5 طن مقطعات دواجن) مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن - كائن بمحافظة الشرقية )، ( 5 طن دقيق بلدى مدعم إستخراج 82% مخصص ربطًا على المخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق ) بحوزة ( مالك مخزن لتجارة الأعلاف – كائن بمحافظة كفر الشيخ ) قام المذكور بتجميعه دون وجه حق بغرض التدوير وإعادة تعبئته كدقيق فاخر، قدرت قيمتها بـ (27،250 جنيه ) وكذا ( 1 طن دقيق فاخر إستخراج 72% مجهول المصدر ) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.



كما تم ضبط (6،76 طن عصائر فواكة معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج العصائر "بدون ترخيص" – كائن بمحافظة الإسكندرية)، وضبط (6 طن مكرونة – ملح طعام مجهولة المصدر ) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية).



وضبط (3،77 طن سكر حر، مسلى، سمسم مجهولة المصدر، عدد 600 عبوة حلاوة طحينية بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الحلاوة الطحينية بدون ترخيص – كائن بمحافظة المنوفية)، وضبط (4،2 طن منظفات صناعية - صابون سائل - مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة المنظفات الصناعية بدون ترخيص كائن بمحافظة الشرقية)، وضبط ( المدير المسئول عن مخبز بلدى كائن بمحافظة القاهرة) لقيامه بالإستيلاء على مبلغ مالى قدره (1،144،034جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق، من خلال التلاعب فى منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء.



وضبط أيضًا ( 3،2 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص – كائن بمحافظة الشرقية)، وضبط القائم على إدارة إحدى الصفحات الإلكترونية بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك لقيامه بالترويج لأدوية خاصة بعلاج مرض السرطان مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزراة الصحة مقابل مبلغ مالى قدره (60 ألف جنيه ) للعبوة الواحدة، وضبط بحوزته ( عدد 3 عبوات من العقار المشار إليه ).



كما تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها أسفرت عن ضبط عدد (103) قضية بإجمالى مضبوطات (152847عبوة سجائر)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارب.