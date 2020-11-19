الوداد يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم نجمه

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف نادي الوداد حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا، عن تلقي الفريق المغربي عرض رسمي من الزمالك ، لضم نجم الفريق البيضاوي وليد الكرتي.

 

وكانت تقارير عدة قد ربطت الكرتي في الآونة الأخيرة بالانتقال لنادي الزمالك.

 

وقال متحدث رسمي من نادي الوداد في تصريحات صحفية: "كل مرة نضطر للتوضيح والرد على هذه المغالطات. لم يرد إلينا أي عرض من الزمالك أو من غيره بشأن وليد الكرتي".

 

وتابع: "اللاعب موجود في معسكر تدريبي رفقة النادي وسيكون معنا في الموسم المقبل إن شاء الله".

 

وأضاف: "نجهل مصدر هذه التسريبات ولن نسمح بأن تزعرع استقرار النادي وهدوئه. اللاعبان الوحيدان اللذان غادرا الوداد صوب وجهات خارجية هما محمد واتارا المنتقل للهلال السوداني وإسماعيل الحداد الذي سيوقع في كشوفات الخور القطري".

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