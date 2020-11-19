إثيوبيا تتهم رئيس منظمة الصحة العالمية بدعم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:20 م
إثيوبيا
إثيوبيا
وكالات
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اتهم قائد الجيش الإثيوبي، رئيس منظمة الصحة العالمية بدعم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

 

قالت السلطات في إثيوبيا، يوم الثلاثاء الماضي، إنها نفذت عمليات جوية خارج عاصمة إقليم تيجراي.  

 

وكان دبرصيون جبراميكائيل زعيم منطقة تيجراي الإثيوبية، قال إن قواته قصفت مطار العاصمة الإريترية أسمرة مساء أمس السبت، ليؤكد بذلك تقارير دبلوماسيين عن تصعيد كبير في الصراع المستمر منذ 11 يوماً في إثيوبيا.

 

وذكر رئيس تيغراي دبرصيون جبراميكائيل، أن قواته قاتلت قوات إريترية على "على عدة جبهات" خلال الأيام القليلة الماضية.

 

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد بدأ هجوماً عسكرياً في منطقة تيغراي الشمالية المضطربة يوم الرابع من نوفمبر.

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