نجم ريال مدريد على ردار مانشستر يونايتد

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:59 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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كشفت تقارير صحفية عالمية اليوم أن نجم نادي ريال مدريد الإسباني أصبح على ردار نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي و مدربه الترويجي أولي جونر سولشير يريدون ضم اللاعب الدولي الفرنسي فاران من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني.


وأضافت الصحيفة أن النادي الأنجليزي وضع فاران ضمن أولوياته للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط دفاع الفريق بالموسم الجديد.


يذكر أن نادي مانشستر يونايتد يعاني من ضعف فى خط دفاعه هذا الموسم ببطولة الدوري الاسباني الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

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