كتب اسمه بحروف من ذهب.. الفيفا يتغنى بعصام الحضري

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق كتب اسمه بحروف من ذهب لما قدمه على مدار سنوات مع منتخب (الفراعنة) والأندية التي لعب لها.

 

وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء أن الحارس الأسطوري عصام الحضري أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا بعد سنوات من العطاء مع منتخب الفراعنة، وجميع الفرق التي دافع عن ألوانها، حيث قرر التحول إلى ميدان التدريب عن عمر 47 عاما.

 

أضاف: "لعب السد العالي - كما يلقب - في العديد من الأندية بمصر والسودان وسويسرا والسعودية، كما كان حارس المنتخب المصري المتوج 3 مرات متتالية بكأس الأمم الأفريقية 2006 و2008 و2010".

 

وأوضح فيفا: "كتب عصام اسمه بأحرف من ذهب لما أصبح الحارس، المولود في قرية كفر البطيخ الواقعة شمال مصر، أكبر اللاعبين سنا مشاركة في كأس العالم عن 45 عاما و161 يوما".

 

وتابع: "كما لعب أساسيا في مونديال روسيا 2018 خلال المباراة الثالثة من دور المجموعات أمام المنتخب السعودي، لُيحطم رقم حارس كولومبيا السابق فريد موندراجون (43 سنة و3أيام)، وهذا عندما دخل بديلا أمام اليابان في مونديال البرازيل 2014".

 

يذكر أن الحضري أعلن في وقت سابق اليوم عبر حسابه الخاص بموقع تويتر اعتزاله اللعب نهائيا.

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