عاشور الأدهم: سيراميكا كليوباترا لن يتنازل عن المربع الذهبي.. وهيثم شعبان كلمة السر

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:18 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أشاد عاشور الأدهم لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، بالصفقات الجديدة التي أبرمها النادي خلال الفترة الماضية استعدادا للمشاركة الأولى في مسابقة الدوري الممتاز، مؤكدًا على أهمية ومميزات كل لاعب من المنضمين إلى صفوف الفريق.

 

وتعاقد نادي سيراميكا كليوباترا، مع 13 لاعبًا حتى الأن، هم محمد إبراهيم وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد من مصر المقاصة، ورجب بكار من بيراميدز، وثنائي وادي دجلة عبد الرحمن بودي وعبد الله محمود، بالإضافة إلى الإيفواري فونسينيو، والغاني وينفول كوابيناه، ومحمد الحضري حارس النجوم، وأحمد أمين أوفا مهاجم الشرقية للدخان، ومحمد جمال حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق.

 

وقال عاشور الأدهم في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر الإنترنت: "الصفقات الجديدة كلها مميزة، وتتمتع بخبرات كبيرة في الدوري الممتاز،  بدأنا مرحلة الانسجام بشكل سريع"

 

وتابع: طموح لاعبي سيراميكا كليوباترا هو المنافسة على المربع الذهبي، وليس مجرد البقاء في الدوري أو التمثيل المشرف، مشددا على أن هذا الهدف هو توجه عام داخل النادي

 

 

وأضاف: "صعود نادي سيراميكا كليوباترا إلى الدوري الممتاز، سيضيف قوة إلى المسابقة، فالنادي يمتلك لاعبين على أعلى مستوى من أصحاب الخبرات والمواهب الواعدة والقوية، ومعهم جهاز فني قدير، ونتلقى كل الدعم من مجلس إدارة النادي".

 

وعن الجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا قال الأدهم: "هيثم شعبان، مدير فني قوي جدا وفرض نفسه بقوة على الساحة، هذه ليست وجهة نظري فقط، ولكنها وجهة كل اللاعبين، هيثم شعبان يمتاز بقوة الشخصية والصدق والأمانة في التعامل، لديه علم في التدريب، وخطط جديدة ومتنوعة، كل تدريباته حديثه ومتنوعة لا نمل منها، والأهم من ذلك أنه يمتلك الطموح ومجتهد إلى أقصى درجة ومحبوب من كل عناصر المنظومة، إنه مشروع يستحق كل الدعم".

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