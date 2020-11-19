بطريرك الأقباط الكاثوليك ينعى المطران مار ايوانيس عواد
الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:18 م
ماريان عيد
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نعى صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وفاة سيادة المطران مار إيوانيس لويس عواد، الأكسرخوس الرسولي السابق في فنزويلا للسريان الكاثوليك.
وجاء بنص البيان:
"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعي وفاة سيادة المطران مار إيوانيس لويس عواد، الأكسرخوس الرسولي السابق في فنزويلا للسريان الكاثوليك، والذي انتقل إلى السماء على رجاء القيامة مساء يوم الأربعاء، الموافق الثامن عشر من شهر نوفمبر الجاري، ونصلي إلى الله القدير أن يقبل روحه الطاهرة في الفردوس السماوي
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