بطريرك الأقباط الكاثوليك ينعى المطران مار ايوانيس عواد

نعى صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وفاة سيادة المطران مار إيوانيس لويس عواد، الأكسرخوس الرسولي السابق في فنزويلا للسريان الكاثوليك.





وجاء بنص البيان:



