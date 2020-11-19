المشدد 15 سنة لعاطل متهم بقتل مسن بسبب خلافات بينهم

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:15 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار صلاح محمد عبد الرحمن وعضوية المستشارين محمود منصور عارف وعمرو عبداللطيف وامانة سر عصام ترك، بالسجن المشدد لمتهم بقتل مسن بسبب خلافات بينهم.

وقال المتهم خلال التحقيقات، أنه قتل المجني عليه "عادل. م " سبب ذلك وجود خلافات سابقه بينهما، فبيت النية وعقد العزم علي ازهاق روحه، واعد لهذا الغرض سلاح ابيض "سكين ".

وتبين من التحقيقات قيام المتهم بالتوجه للمجني عليه داخل مسكنه بـ 6 اكتوبر، وتعدي عليه بالضرب باستخدام السكين قاصدا من ذلك قتله وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي اودت بحياته.

وبتحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي قررت احالة المتهم للمحاكمة الجنائية.

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