الأربعاء.. الخشت يكرم علماء جامعة القاهرة المدرجين في قائمة أفضل علماء العالم

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:11 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
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تنظم جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، احتفالية لتكريم 55 عالمًا من علماء الجامعة الذين تم إدراجهم في قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم، وذلك يوم الأربعاء 25 نوفمبر الجاري في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بقاعة الاحتفالات الكبرى وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في الجامعة للحفاظ على سلامة الجميع.

كانت قائمة جامعة ستانفورد أدرجت 21 عالمًا من كلية العلوم، و17 من كلية الهندسة، و6 من كلية الصيدلة، و5 من كلية الطب، و2 من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى عالم بكل من معهد الليزر ومعهد الأورام وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

يشار إلى أنه تم إدراج 55 عالمًا من علماء جامعة القاهرة فى قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء حول العالم، لتستحوز وحدها على نسبة 20% من مجمل العلماء المصريين بالقائمة وتحتل المرتبة الأولى مصريًا بأكبر عدد علماء هم الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات، حيث ضمت القائمة ‏‏‏علماء من مختلف بلدان العالم في 22 مجالًا علميا متنوع و176 تخصص فرعي، وقد استخدمت قائمة جامعة ستانفورد قاعدة بيانات Scopus التابعة للناشر العالمى Elsevier لاستخراج مؤشرات متنوعة بهذه القائمة، منها النشر العلمى العالمى وعدد الاستشهادات، ومؤشر H، والتأليف المشترك، وصولًا الى مؤشر الاقتباس المركب.

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