الأربعاء.. الخشت يكرم علماء جامعة القاهرة المدرجين في قائمة أفضل علماء العالم

تنظم جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، احتفالية لتكريم 55 عالمًا من علماء الجامعة الذين تم إدراجهم في قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم، وذلك يوم الأربعاء 25 نوفمبر الجاري في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بقاعة الاحتفالات الكبرى وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في الجامعة للحفاظ على سلامة الجميع.





كانت قائمة جامعة ستانفورد أدرجت 21 عالمًا من كلية العلوم، و17 من كلية الهندسة، و6 من كلية الصيدلة، و5 من كلية الطب، و2 من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى عالم بكل من معهد الليزر ومعهد الأورام وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.



