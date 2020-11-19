سيد معوض يعلق على اعتزال الحضري كرة القدم

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 11:17 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أكد سيد معوض، المدرب المساعد لمنتخب مصر، أن عصام الحضري أهم حارس مرمى في تاريخ الكرة المصرية.

وقال معوض خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "عصام الحضري أهم حارس مرمى في تاريخ الكرة المصرية لإنجازاته الكبيرة مع الأهلي ومنتخب مصر".

وأكمل: "أحمد فتوح واحدة من أفضل البدايات للاعب في منتخب مصر الأول".

وأتم: "فتوح سيكون له تواجد في الفترات المقبلة فهو لاعب صغير وإمكانياته جيدة ومختلف عن أقرانه".

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