محمد علي خير يعلن انتهاء تجربة "المصري أفندي" ومغادرة قناة "القاهرة والناس"





أعلن الإعلامي محمد علي خير، مغادرته قناة القاهرة والناس وانتهاء تجربة برنامج "المصري أفندي"، خلال الأيام القليلة القادمة، موجها الشكر إلى الإعلاني ورجال الأعمال طارق نور والقائمين على القناة، لإتاحته الفرصة له لتقديم محتوى اعلامي قيم طوال الأربع سنوات الماضية على شاشة قناة القاهرة والناس.





وقال الإعلامي محمد علي خير، في منشور له على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك": "المصري افندي يغادر القاهرة والناس، لأن لكل رحلة نهاية فقد انتهت رحلتي الاعلامية عبر شاشة القاهرة والناس المحترمة، وسوف يتوقف برنامج المصري افندي خلال الأيام القليلة القادمة. وسأفتقد بلا شك لقاءكم اليومي لكن لعلي القاكم قريبا ان شاء الله".





ووجه علي خير، التحية إلى مالك القناة الإعلاني مالك القناة طارق نور، "اسمحوا لي أن أوجه تحية امتنان وتقدير للمبدع والمتميز الصديق الاستاذ الكبير طارق نور بأن اتاح لي فرصة الاطلال علي حضراتكم عبر شاشة القاهرة والناس طوال سنوات اربع من خلال برنامج المصري افندي، قدمت خلالها ما استطعت من مادة اعلامية تلقي احترامكم وتقدر عقولكم وتصب في مصلحة الوطن والمواطن".





واستطرد في رسالته الأخيرة قبل مغادرة القناة: "ما قدمته هو مجرد اجتهاد فإن احسنت فبفضلكم وان قصرت فالتمسوا لنا العذر، تمنياتي الطيبة لقناة القاهرة والناس وللأصدقاء الاعزاء الاستاذين أحمد سعيد وميلاد ابي رعد بالتوفيق".











