رجب بكار يكشف سر انتقاله إلى سيراميكا كليوباترا









أكد رجب بكار لاعب نادي سيراميكا كيلوبترا إن المفاوضات مع النادي لم تستغرق أكثر من 48 ساعة، حيث بدأت باتصال هاتفي مع هيثم شعبان المدير الفني للفريق، تحدثثنا خلاله عن مشروع النادي وطموحه وهدفه بعد الصعود إلى الدوري الممتاز.





وقال بكار في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى انه عقد بعدها جلسة مع معتز البطاوي المشرف على الكرة بالنادي، وتبعتها جلسة مع النائب محمد أبو العينين رئيس النادي، استمع فيها إليه، فهو رجل يعشق النجاح في أي مجال يعمل به، ويعمل دائما لكي يصبح رقم 1.





وتابع، أنه شعر أن نادي سيراميكا كليوباترا لن يكتفي بالتمثيل المشرف في الدوري، ولكن طموحه المنافسة على المربع الذهبي في أول مشاركة له بالدوري، وانتهت المفاوضات بالنجاح في ظل إدارة المفاوضات مع مسئولي بيراميدز بشكل احترافي كبير".





وأردف، أن هدفه أن يكون سيراميكا كليوباترا في المربع الذهبي ويشارك في بطولة إفريقيا، لقد اخترت نادي سيراميكا كليوباترا لأن طموحي يتناسب مع طموحه، والنادي يمتلك كل مقومات النجاح، فهو يمتلك مدير فني على أعلى مستوى، يتبع طرق تدريبية حديثة عن علم كبير.





وأضاف، أن اسم هيثم شعبان معروف لنا كلاعبين، وكلنا كنا نتحدث عن أنه مدرب صاحب خبرات كبيرة، ويمتلك طرق حديثة، وحقق نجاحات ملموسة في الفترة الماضية، أما عن طموحي الشخصي مع نادي سيراميكا كليوباترا هو العودة إلى صفوف منتخب مصر، فحلم أي لاعب هو ارتداء قميص منتخب بلده وتمثيله في المحافل الدولية".





وأستطرد رجب بكار قائلا: "صعود سيراميكا كليوباترا إلى الدوري الممتاز، سوف يزيد من قوة المسابقة، مع الأندية الموجودة، وهو ما يصب بالنهاية في صالح الكرة المصرية، كنا نتابع نادي سيراميكا كليوباترا، وكان لدى الجميع شغف كبير واهتمام بهذا النادي، والانتظار لمشاهدة ما سيقدمه عند الصعود إلى الدوري الممتاز".



