عاجل ..الإسكان تطرح عدد من الوحدات السكنية باسباقية الحجز
وموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.(www.newcities.gov.eg)
وأشار الوزير إلى أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز "Online"،
على أن يقوم العميل بسداد مبلغ 50 ألف
جنيه "مقدم حجز"مع وجود أنظمة سداد ميسرة، مضيفاً أن شروط الطرح وأسلوب
الحجز والمواقع والنماذج والمساحات وأسعار الوحدات وأسلوب السداد ستكون متاحة على
الموقع الإلكترونى
(www.hdb-reservation.com) الخاص ببنك
التعمير والإسكان، وموقع الهيئة www.newcities.gov.eg))،
اعتباراً من يوم الأحد المقبل.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة، تولت طرح الـ1011 وحدة سكنية، وهى 447 وحدة سكنية
بمساحات تتراوح من (63م2 : 125م2) من حصة
الهيئة بمشروعات ("أرابيا"بمدينة القاهرة الجديدة –
"الياسمين"بمدينة 6 أكتوبر – "السويفى"بمدينة العاشر من رمضان
– "بندر الربيع"بمدينة العبور)، و564 وحدة سكنية بمشروع "الإسكان
المتميز"ذى الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من (90م2 :
93م2).
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