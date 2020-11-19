عرض مسلسل "ضربة معلم" لمحمد رجب في هذا الموعد

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 11:04 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن الفنان محمد رجب عن موعد عرض مسلسله الجديد "ضربة معلم"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر محمد رجب صورة البوستر الرسمي الخاص بمسلسل "ضربة معلم"، وعلق عليه قائلاً:" توكلنا علي الله، السبت ٢١ نوفمبر 8 مساءً علي CBc".

مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، بطولة محمد رجب، مي سليم، محمد نجاتي، رياض الخولي، رانيا فريد شوقي، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، إنعام سالوسة.

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