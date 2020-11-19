الليلة.. افتتاح مسرحية " الوصية " بالمسرح القومي

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:55 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


تُعرض الليلة مسرحية "الوصية" للمخرج خالد جلال، على المسرح القومي بالعتبة، وذلك تمام الساعة الثامنة مساءً، وسيستمر عرضها ليوم السبت الموافق21 نوفمبر الجاري، ويُقام العرض تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وهو من إنتاج البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار.

مسرحية "الوصية"تحمل العديد من المواقف الإنسانية، وقام بكتابة أشعار المسرحية محمد بهجت، وهي من ألحان أحمد كيكار، وصمم الإضاءة أبو بكر الشريف، ومهندس الديكور محمد الغرباوى، أزياء هالة الزغبى والاستعراضات للدكتور مجدي صابر والمخرج المنفذ علا فهمي.

والمسرحية بطولة مي فاروق، أحمد فؤاد سليم، سميرة عبد العزيز، ميدو عادل، محمود حافظ، محمد الدسوقي، بسنت صيام، حسن عبدالله، مايا ماهر، مريم الجندي، خالد الشامي، رحاب نصر، ألحان المهدي ورأفت زين، وهي من تأليف أيمن سلامة وإخراج خالد جلال.

أخبار تهمك

رد فعل موسيماني على تألق نجوم الأهلي مع المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد رفض الأهلي ضم فاروق.. بيراميدز يغري الأحمر بصفقة تبادلية جديدة

منذ حوالي 13 ساعة

بلاغ يطالب بمنع مرتضى منصور من مغادرة البلاد والتحفظ على أمواله

منذ ساعة و نصف

إصابة جديدة تحطم أحلام ليفربول

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان فايق عزب

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل| قفزة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

الصدمات تتوالى.. ضربة موجعة في صفوف ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

تطورات جديدة في تجديد عقد المايسترو مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أستراليا تعترف بالتورط في قتل 39 أفغانيا

منذ حوالي 9 ساعات

طبيب الأهلي يكشف مدى جاهزية أيمن أشرف لنهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يحقق في الفضيحة الكبرى

منذ ساعتين و 9 دقيقة

صدمة جديدة لليفربول قبل موقعة ليستر سيتي

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:58 م

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

04:36 م

ريال مدريد يحقق في الفضيحة الكبرى

09:15 ص

عاجل.. وفاة الفنان فايق عزب

10:17 ص

عاجل| قفزة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

12:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»