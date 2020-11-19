أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر: حالة من عدم استقرار الطقس بدءا من اليوم وحتى السبت المقبل

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:51 ص
بوابة الفجر
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كشفت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من اليوم الخميس 19 نوفمبر وتستمر حتى السبت المقبل 21 نوفمبر، تتمثل فى سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية والشمالية الشرقية، وحتى محافظات الوجه البحرى.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري، تشير التوقعات إلي سقوط أمطار غدًا الجمعة، تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية، خفيفة إلى متوسطة على جنوب الدلتا والقاهرة، تمتد إلى شمال الصعيد، مع وجود نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد أن فرص سقوط الأمطار على القاهرة تنحسر بداية من بعد غد السبت 21 نوفمبر.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعت بأن يشهد اليوم الخميس، طقسا لطيفا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من الوجه البحرى، وأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية.

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