إتمام أول صلح ثأري بعد كورونا بين آل عزام وموسى في قنا (صور)

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:46 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أنهت الأجهزة الأمنية والتنفيذية، بمركز فرشوط شمالي قنا، أول صلح رسمي، بعد فترة من توقف تلك المصالحات بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

ولقد أتمت الأجهزة الأمنية الصلح المقام بين عائلتي آل عزام وآل موسى، بحضور العديد من القيادات الأمنية بمديرية أمن قنا، والتنفيذية ورجال لجنة المصالحات والقيادات الشعبية والطبيعة.

حيث عقدت الأجهزة الأمنية، الصلح تحت إشراف اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، ورئاسة اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، واللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، للأمن العام، واللواء شريف رؤوف، مدير مباحث الوزارة، واللواء محمد ياسر، مدير إدارة المباحث الجنائية بقنا، والعميد عاطف أبو الوفا، رئيس فرع الأمن العام بقنا.

جاء ذلك بحضور عدد من الأجهزة الأمنية والتنفيذية وعدد من رجال الدين وعدد كبير من الأهالي.
إتمام أول صلح ثأري بعد كورونا بين آل عزام وموسى في قنا (صور)
إتمام أول صلح ثأري بعد كورونا بين آل عزام وموسى في قنا (صور)
إتمام أول صلح ثأري بعد كورونا بين آل عزام وموسى في قنا (صور)
إتمام أول صلح ثأري بعد كورونا بين آل عزام وموسى في قنا (صور)
إتمام أول صلح ثأري بعد كورونا بين آل عزام وموسى في قنا (صور)
إتمام أول صلح ثأري بعد كورونا بين آل عزام وموسى في قنا (صور)
إتمام أول صلح ثأري بعد كورونا بين آل عزام وموسى في قنا (صور)
إتمام أول صلح ثأري بعد كورونا بين آل عزام وموسى في قنا (صور)
إتمام أول صلح ثأري بعد كورونا بين آل عزام وموسى في قنا (صور)
إتمام أول صلح ثأري بعد كورونا بين آل عزام وموسى في قنا (صور)

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