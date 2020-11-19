الرياضة: ندرس إقامة مباراة بين قدامى الأهلي والزمالك (فيديو)

قال الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة أطلقت مبادرة "لا للتعصب.. مصر أولًا" لنبذ التعصب الرياضي، مشيرًا إلى أن محاور المبادرة ترتكز على التوعية والإعلام والتواصل الاجتماعي.





وأضاف فوزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة طرح تشكيل لجنة مشتركة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تنفذ المبادرة على أرض الواقع.





وتابع: "كما ستقام عدد من المشروعات المشتركة لنبذ التعصب، ومنها تنفيذ مهرجانات رياضية ومسابقات وندوات تثقيفية ومؤتمر حواري موسع بحضور كبار نجوم الرياضة وبحث إمكانية إقامة مباراة ودية بين قدامى الاهلي والزمالك على هامش نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا".





وشدد، على أن الوزارة تؤكد على أهمية التكوين الشخصي المتزن لدى النشء والشباب والعمل على توعيتهم وتنمية مهاراتهم وصقلها كعناصر أساسية في مواجهة التعصب، كما سيكون هناك ضوابط حاكمة لوسائل الإعلام تدعو إلى نبذ التعصب والكراهية وإعلاء الروح الرياضية للحفاظ على سلامة الجماهير المصرية والتأكيد على وجود ثقافة الاختلاف وتقبل الهزيمة.



