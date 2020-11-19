أستاذ أمراض صدرية يكشف مفاجاة عن إصابة الذكور بكورونا (فيديو)

قال الدكتور عصام المغازي، أستاذ الأمراض الصدرية، غن المتعافي من الإصابة بفيروس كورونا يظل نحو شهر تقريبا بعد الشفاء يعاني من بعض الاعراض، ولا يعود لحالته الطبيعية.





وأشار "المغازي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن من الأعراض التي يشعؤ بها المتعافي بعد الشفاء آلام في العضلات، صعوبة في التنفس، شعور بالضعف العام، الصداع، التوتر العصبي، والاكتئاب.





ولفت إلى أن الإصابة بفيروس كورونا قد تؤثر على الكلى، وأجهزة اخرى داخل جسم الإنسان، منوها بأن الذكور هم الأكثر تعرضا للإصابة بالعدوى نظرا لاحتكاكهم بالحياة العامة أكبر، كاشفا أن المصاب بعدوى كورونا مناعته تكون أقوى نظرا لتكون أجسام مضادة في جسده.





وناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة بعد زيادة عدد الحالات، معلقا: "الموجة الثانية شكلها جاية جاية.. نحن لسنا استثناء عن العالم".





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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101421 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 329 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 111613 حالة من ضمنهم 101421 حالة تم شفاؤها، و6495 حالة وفاة.



