قيامة عثمان الحلقة 34.. ننشر تفاصيل الحلقة الرابعة والثلاثون من مسلسل المؤسس عثمان الموسم الثاني





قيامة عثمان الحلقة 34 | يتابع الكثير مسلسل قيامة عثمان، الذي يتحدث عن بداية نشأة الدولة العثمانية، وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية تفاصيل الحلقة 34 الرابعة والثلاثون من مسلسل قيامة عثمان والقنوات الناقلة وموعد العرض.





تفاصيل الحلقة 34 من مسلسل قيامة عثمان

انتهت أحداث الحلقة 33 مسلسل قيامة عثمان والتي تم عرضها الأسبوع الماضي عند بعض الأحداث المثيرة والشيقة، حيث انتهت الحلقة باحتضار أرطغرل وقيامه بكتابة وصيته الأخيرة والتي سيوصي بها بمن يخلف القبيلة من عبده، وهنا سوف يبدأ الصراع بين عثمان نجل أرطغرل وعمه دوندار على زعامة القبيلة وهذا ما سوف تشهده الحلقات القادمة من المسلسل، هذا ومن المتوقع أن تشهد الحلقة 34 وفاة أرطغرل والظهور الأخير له في هذا المسلسل ليبدأ عصر جديد وهو عصر عثمان مؤسس الدولة العثمانية.



موعد عرض مسلسل قيامة عثمان والقنوات الناقلة

يعرض قيامة عثمان يوم الأربعاء من كل أسبوع على قناة atv في تمام الساعة الثامنة مساء 8:00 بتوقيت القاهرة التاسعة مساء 9:00 بتوقيت المملكة ويعاد المسلسل يوم الخميس ويوم الجمعة ويعرض المسلسل الترجمة للغة العربية.





أحداث مسلسل قيامة عثمان

تدور أحداث مسلسل "قيامة عثمان" حول قصة المؤسس عثمان الذي أنشأ الدولة العثمانية، وهو الابن الثالث للقائد التركي "أرطغرل" ويسعى لتوحيد راية الإمارات التركية تحت علم إسلامي واحد لتنفيذ رغبة والده وحلمه.



