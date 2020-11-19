بالتعاون مع اليونسكو.. متحف الحضارة يحتفل بتأهل 90 من عامليه بالمجال الإداري

شهد المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط أمس الأربعاء، احتفالية تخرج 90 من العاملين به، والمشاركين في الدورة التدريبية "كيفية اتخاذ القرار وتكوين فريق عمل متميز ووضع الأهداف لتحقيقها"، والهادفة لرفع كفائتهم العملية والمهنية.





وجاءت الدورة التدريبية بالتعاون مع منظمة اليونسكو وجامعة أسلسكا صاحبة الخبرة الواسعة في مجال رفع المهارات الإدارية والمهنية.





ومن ناحيته صرح الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن اختيار متحف الحضارة لبرنامج حل المشكلات واتخاذ القرارات كان من منطلق الإيمان بأنه من أهم البرامج التطويرية التي تنظم طريقة تفكير الأفراد عند مواجهة المشكلات.





وتابع، تدرب المشاركون على الطرق العلمية المنظمة لاتخاذ القرارات ووضع ورقة عمل لتنفيذها ومتابعتها وتقييم فاعليتها.





وأوضح غنيم أن هذه الدورات تأتى لتنوع نشاطات المتحف المختلفة ودوره المتميز في خدمة المجتمع المحلي والعالمي مما سيجعله متحفًا يقوم بأدوار عدة، حيث وصل متحف الحضارة إلى إمكانيات واعدة.



