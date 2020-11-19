عاجل.. وفاة الفنان فايق عزب

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توفى الفنان فايق عزب صباح اليوم الخميس وذلك عقب صراع مع المرض عن عمر ناهز ال77 عاما.



وأكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وفاة الفنان فايق عزب ومن المقرر دفنه بمقابر العائلة بالإسماعيلية في ظهر اليوم.





يذكر أن فايق عزب أجرى عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكى بسبب سقوطه على رقبته تسببت في وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوى بكتيرى في الصدر، وأجرى تحليل لمعرفة نوع البكتيريا وظهرت أنها بكتيريا مارسا في الصدر فقط.