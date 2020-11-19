مقتل أكثر من 30 شخصا جراء العاصفة "إيوتا" في أمريكا الوسطى

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:14 ص
عاصفة - أرشيفية
عاصفة - أرشيفية
وكالات
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شهدت أمريكا الوسطى، أمس الأربعاء، فيضانات مدمرة بسبب العاصفة "إيوتا"، مما أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم في كارثة قد تحفز الهجرة إلى الولايات المتحدة.

 

وأفادت مصادر، بمقتل 30 شخصًا، وسط توقعات بزيادة عدد الضحايا مع بحث عمال الإنقاذ عن ناجين في مناطق معزولة.

 

وبحسب روسيا اليوم، شهد العديد من القرى من شمال كولومبيا إلى جنوب المكسيك هطول أمطار قياسية أدت إلى فيضان الأنهار وحدوث انهيارات طينية، تضررت مدن مثل سان بيدرو سولا، المركز الصناعي في هندوراس، بشدة أيضا.

 

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