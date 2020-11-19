الطالع الفلكى الخَمِيس 19/11/2020..بَاقَة وَرْد!





*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الجدى ، ويدخل الدّلو فى العاشرة و25 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس ، ويدخل الجدى فى الثّانية عشرة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 21 نوفمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 15 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الغَفْر من 11 نوفمبر - 23 نوفمبر.





اليوم 10 هاتُور قبطى ، 19 تِشْرين ثَانِ رُومى ، 4 رَبيعٍ الثّانى ، ميمُون للغاية ، يوم نشاط وإنتاج فى الحقول الزّراعيّة والوِرَش الصّناعيّة فى ثقافة قدماء المصريين ، الأعمال الإنتاجيّة مُبَاركة اليوم بمشيئة الله تَعَالى.





قال الحكيم المصرى: -شَايْفَة جُوَانْتِى مصنُوع من سُمرة الشّمس وصَلابِة الفَاس. (صباح من فيلم الأيدى النّاعمة-1963)





*القمر فى الجدى "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

إحتفاليّة مصريّة فى ثقافة قُدماءالمصريين للإحتفال وتقديم الشكروالإمتنان لِمَن نفعو المُجتمع بأعمالهم من الزراعة والبناء والتشييد ومشاريع النفع العام ،كما أنه مسعودٌ للغاية لوضع حجر الأساس لبناءٍ جديد أو للبدء بالعمل فى مشاريع النفع العام الجديدة للمُجتمع ، بمشيئة الله تَعَالى.





*إخترت لك من قَنَاة يُوتُيوب

باقة من أجمل ألحان المُوسيقى التصويريّة لأفلام خلال فترة السبعينات

1-El Rosasa - Music remix

2-موسيقى فيلم اذكريني

3-حتى آخر العمر-خورشيد

4-عمر خورشيد ألف ليلة وليلة

5-Omar Khorshid - Laylet Hob.wmv









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: الإبتهاج مع الأطفال الصغارسواءً كانو أطفالك أم أطفال العائلة يكون سبباً فى فرحة غامرة وشغلاً لوقتك فى عمل نافع.





برج الثور: لاتمنع نفسك عن أداء عمل خيرى إن كان بمقدورك عمله ،حتى إن بدا لك ظاهريّاً أن الشخص ليس راغباً فى تلقى مساعدتك، قد يمنعه الخجل.





برج الجوزاء: العين تعشق كل جميل ، عبارة تعنى أهميّة إهتمامك بأناقتك فالعثور على نصفك الحلو قد يكون فى مُناسبة غير مُتوقعة، وسعادتك إن كنت مُتزوّجاً.





برج السّرطان: حافظ على وظيفتك أو مصدر دخلك خاصّةً إن كنت صاحب أسرة ، مع بحثك عن تلك الوظيفة الإضافيّة ، عصفورٌ فى اليد.





برج الأسد: فرصة لجرد إسطواناتك القديمة وترتيب الكتب والألبومات والصور الفوتوغرافية، هذا يشمل مكالمة هاتفية لشخصيات قديمة عزيزة على قلبك.





برج العذراء: مزاجك سَهْل مُنْبَسِط وهذا يعنى مُساعدتك لأفراد أسرتك بكل رضا وسعادة ، أنت عُرضَة للإبتزاز العاطفى من الأطفال.





برج الميزان: حالتك المزاجيّة تميل للأنشطة الفنيّة، سماع مُوسيقى أو مُشاهدة فيلم راقى من الزمن الجميل ولو وحيداً، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج العقرب: الحظ حليفك وأعند الأقفال ينفتح أمامك بمجرد لمسه بمشيئة الله تَعَالى ، وظّف موجة الحظّ فى إنهاء أعمال كبيرة أو تحتاج لمجهود مُرتفع.





برج القوس: رغبتك فى رعاية من حولك تنسحب على الفقراء والأيتام، الحيوانات والطيور والنبات، لا تنسَ رعاية شيوخ عائلتك وأقاربك فالأقربون أولى بالمعروف.





برج الجدى: إنتهاءك من الأعمال المُتأخرة وغير المُكتملة واحداً تلو الآخر يزيح من على صدرك عبء كبير ، لتنعم بعطلتك دون مُنغصات بمشيئة الله تَعَالى.





برج الدّلو: رُبما كنت على موعد اليوم مع وجبة دسمة إما داخل المنزل أو بأحد المطاعم الفاخرة بمعيّة زميل عمل ، لاتَنْسَ إطعام جائع إن شعرت بالشبع.





برج الحوت: لاتغلق بابك فى وجه من يطلب معونتك ولا تفتح بابك للمشبوهين و براكين الأذى ، ميَز بين الصالح والطالح ، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.



