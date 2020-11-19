تطورات جديدة في تجديد عقد المايسترو مع الزمالك





أصبح مسئولو نادى الزمالك، على بعد نقطة قريبة للوصول إلى إتفاق مع يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي، بشأن حسم ملف تجديد عقده في ظل اقترابه من الإنتهاء مع الأبيض.





واتفق مسئولو الفريق مع أوباما على كل الأمور التي تخص التعاقد، سواء بعدد السنوات التي سيقوم اللاعب بالتوقيع العقد عليها، أو القيمة المالية التي سيتقاضها خلال هذه السنوات





ويمتلك أوباما في الوقت الحالي العديد من العروض السعودية القوية، وبمبلغ مالي كبير، يفوق الزمالك، ولديه رغبة في خوض تجربة الاحتراف، ولكن من خلال بوابة نادي الزمالك.





ومن المقرر أن يوقع اللاعب على العقود بشكل رسمي عقب الانتهاء من نهائي القرن الأفريقي والمقرر له يوم 27 من الشهر الجاري أمام الأهلي بالقاهرة، وبدون حضور جماهيري.





وبلغ الزمالك نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على فريق الرجاء البيضاوي المغربي ذهاباً إياباً، بنتيجة 4/1 في مجموع مباراتي نصف النهائي للمسابقة القارية.