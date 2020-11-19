غلق 3 مقاهي لضبط 14 شيشة في كفر الشيخ

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 09:52 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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شهدت مدينتا كفر الشيخ ودسوق بمحافظة كفر الشيخ حملات رفع إشغالات،ومصادرة الشيش بالمقاهي، ومتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ.

ترأس اللواء شعبان مبروك،رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ،واللواء ياسر غانم مساعد مدير الأمن، بالتعاون مع شرطة المرافق،وقسم شرطة أول كفر الشيخ، ورضا رجب،نائب الإزالات،حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومصادره الشيش في المقاهي.

وأسفرت عن تحرير 3 محاضر غلق الكافيهات تستخدم الشيش بالمخالف للتعليمات وتم التحفظ على 14 شيشة،كما تم المرور على عمارات الزراعة ومساكن الرى والقنطرة البيضاء شارع السلام،وشارع الترعة والكورنيش، وشارع المصنع وعبد الهادي راضي، ومنطقة الأوقاف وشارع البلدية.

وتابعت المهندسة عايده ماضي،رئيس مركز ومدينة دسوق، رفع كفاءة الإنارة العامة بمدخل قرية شباس الملح ومقابر القرية،بالتعاون مع المشاركة المجتمعية، كما تابعت أعمال النظافة بحى جنوب الفترة الثالثة إنهاء مشكلة الصرف الصحى بموقف الأرياف وسحب المياه الناتجة.

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