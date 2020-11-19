إسرائيل تعلن تسجيل 780 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 09:51 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في إسرائيل، اليوم الخميس، 780 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وأعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية، ارتفاع إجمالي المصابين إلى 326628 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء، في ما تم تسجيل 2739 حالة وفاة.

 

 أفادت وزارة الصحة الإسرئيلية بتسجل 560 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء 34102 اختبارا خلال 24 ساعة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 2639.

 

وذكرت الوزارة أن عدد حالات الإصابة بالفيروس أو المصحوب بأعراض في إسرائيل، يستمر في الانخفاض وبلغ 8958 حالة، مبينة أنه تم علاج الغالبية العظمى من الحالات المصحوبة بأعراض - 8123 - في المنزل.

 

أما من بين المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى، فتم إدراج 327 في حالة خطيرة، من بينهم 147 كانوا على أجهزة التنفس الصناعي، مشيرة الى أن هناك 600 عامل صحي في الحجر الصحي وهم موزعون على الشكل التالي: 85 طبيبا، و166 ممرضا وممرضة، و349 من المهن الطبية الأخرى.

 

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