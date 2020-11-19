تقارير: الصين تسجل صفر إصابات محلية بكورونا

أكدت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية مرتبطة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقد أفادت تقارير، بإصابة 12 حالة جديدة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86 ألفا و381 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4 آلاف و634 شخصا.

وقالت التقارير، إن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 3 حالات في سيتشوان و2 في كل من: فوجيان وقوانغشي وحالة واحدة في كل من منغوليا الداخلية وشنجهاي وتشجيانغ وقوانغدونغ وتشونغتشينغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3 آلاف و735 حالة غادر منها 3 آلاف و430 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت التقارير، أن 22 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81 ألفا و433 شخصا، مشيرة إلى أن 13 ألفا و176 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وأوضحت اللجنة الصينية، أنه تم أمس تسجيل 10 حالات جديدة بدون أعراض 9 منهم من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 419 حالة منها 379 حالة وافدة.

وقد سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5479 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 108 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 607 حالات إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5224 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و541 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.