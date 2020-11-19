نيويورك تعيد إغلاق المدارس بدءاً من اليوم

قررت السلطات الأمريكية، إغلاق المدارس في ولاية نيويورك بدءاً من اليوم الخميس، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن إجمالي وفيات كورونا في الولايات المتحدة يتخطى 250.000 وفاة.

هذا، ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.