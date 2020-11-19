نجم برشلونة يشعل أزمة جديدة في ريال مدريد

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:00 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشف تقرير صحفي إسباني، عن وقوع أزمة جديدة داخل جدران ريال مدريد بسبب التصريحات التي أطلقها بيدرو جونزاليس "بيدري"، نجم فريق برشلونة الشاب.


وقال صاحب ال17 عامًا، إنه قد أجرى اختبارات في داخل الميرنجي لمدة أسبوع، قبل أن يخبروه أنه لا يمتلك المستوى الكافي للانضمام للفريق الملكي.


ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أثارت تصريحات بيدري أزمة داخل جدران الميرينجي، حيث أجرى خوسيه سانشيز، مدير النادي ومساعد الرئيس فلورنتينو بيريز، أكثر من مكالمة مع المسؤولين عن الاختبارات".


وأضاف:"طلب سانشيز من المسؤولين، توضيح أسباب عدم التوقيع مع بيدري، رغم الإشادة التي يتلقاها اللاعب منذ أن كان صغيرًا".


ويذكر أن انضم بيدري إلى برشلونة، في الميركاتو الصيفي الأخير، قادمًا من لاس بالماس مقابل 5 ملايين يورو، وسرعان ما حجز مكانه في التشكيل الأساسي للفريق الكاتالوني.

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