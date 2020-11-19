رسمياً.. طنطا يضم "الجرايحي" لموسمين في دوري القسم الثاني

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 09:29 ص
بوابة الفجر
نورهان فضل
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تعاقد نادي طنطا اللاعب ابراهيم الجرايحي حارس مرمي سيراميكا والمصرى وبلدية المحلة السابق، من أجل تدعيمات الفريق لحراسة المرمى، استعداداً لخوض منافسات مجموعة القاهرة، بدوري القسم الثاني للموسم الجديد 2020-2021.

وقام الفريق المنوفي بقيد 11 لاعبين من قوام الموسم الماضي، في القائمة الأولى للموسم الجديد وهم، محمد فتحي حارس مرمي، حسام غالي ، محمد الشاذلي، سليمان عبدربه، احمد فهمي، عبدالرحمن الدح، ميدو جمال، ايهاب سمير، اسلام فؤاد، محمد حسام الشارخه، شهاب فتحي .

وتعاقد نادي طنطا مؤخراً مع عدد كبير من اللاعبين منهم، عبدالله شلبي مدافع منتخب السويس، البرازيلي ليو، وعبد الروؤف زيكو مهاجم بلدية المحلة، وخالد شعبان جناح نادي بوررتو، وصالح أحمد، وعلي أبو العلا، لاعبا حرس الحدود، ومحمد موسى، لاعب الإنتاج الحربي،  وإبراهيم رخا لاعب الرجاء وعصام عادل لاعب الشرقية، وهاني أبوالعلا، لاعب سموحة.

ومن المقرر أن يستهل فريق طنطا مشواره في الموسم الجديد بمباراته أمام الزرقا يوم 25 نوفمبر المقبل.

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