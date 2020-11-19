رسمياً.. طنطا يتعاقد مع ابراهيم فاضل استعداداً للموسم الجديد



ويواصل فريق طنطا بقيادة رضا عبدالعال، استعداداته لخوض منافسات مجموعة القاهرة، بدوري القسم الثاني للموسم الجديد 2020-2021.

وقام الفريق المنوفي بقيد 11 لاعبين من قوام الموسم الماضي، في القائمة الأولى للموسم الجديد وهم، محمد فتحي حارس مرمي، حسام غالي ، محمد الشاذلي، سليمان عبدربه، احمد فهمي، عبدالرحمن الدح، ميدو جمال، ايهاب سمير، اسلام فؤاد، محمد حسام الشارخه، شهاب فتحي .



وتعاقد نادي طنطا مؤخراً مع عدد كبير من اللاعبين منهم، اللاعب عبدالله شلبي مدافع منتخب السويس، البرازيلي ليو، وعبد الروؤف زيكو مهاجم بلدية المحلة، وخالد شعبان جناح نادي بوررتو، وصالح أحمد، وعلي أبو العلا، لاعبا حرس الحدود، ومحمد موسى، لاعب الإنتاج الحربي، ووليد حسن لاعب سيراميكا، وإبراهيم رخا لاعب الرجاء وعصام عادل لاعب الشرقية، وهاني أبوالعلا، لاعب سموحة.



ويضم تشكيل الجهاز الفني لطنطا بقيادة كالآتي: رضا عبدالعال مدير فني، محمود السقا مدرب عام ، أشرف خميس مدرب ، إكرامي صابر مدرب مساعد، محمود شفيق مدرب حراس، أسامة ليلة مساعد مدرب حراس .

نجح مسؤولو نادي طنطا في الحصول على توقيع اللاعب ابراهيم فاضل مدافع بلدية المحلة واف سي مصر، في إطار تدعيمات الفريق للموسم الجديد .