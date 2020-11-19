بمكياج جريء.. ندي بسيوني تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 09:22 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة ندى بسيوني، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت ندي بسيوني، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، حيث اعتمدت على مكياج جريء، وعلقت قائلة"لا تترك هذا الصباح، لا تتركه يمر من غير أن تلقي نظرة على قلبك، فالذين نسوا قلوبهم فى الصباحات، نسوا شمسهم التى لاتغيب".



وكان آخر أعمال ندى بسيونى مسرحية "حمام الست" وشاركها البطولة محمدعز، هاجر الشرنوبي، زياد يوسف، علاء زينهم، أحمد السيد، محمد بريقع، إسلام صلاح، ميليسا رأفت، ومجموعة من شباب المسرحيين بالأسكندرية، رؤية سينمائية أحمد سمير، أزياء نيرة عباس، إضاءة ابراهيم الفرن، ديكور محمود سامي، أشعار محمد مخيمر، موسيقى وألحان محمد مصطفى.

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