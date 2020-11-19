أسعار الخميس بداية تعاملات اليوم الخميس 19-11-2020 بالبنوك المصرية

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:59 ص
سعر الدولار اليوم الخميس 19-11-2020
سعر الدولار اليوم الخميس 19-11-2020
الفجر الاقتصادي
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سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات البنوك، اليوم  الخميس 19-11-2020، استقرار سعريا بعد تراجعات محدودة شهدتها في تعاملات أمس؛ ليواصل العملة المحلية تحسنها أمام العملة الأمريكية منذ بداية العام.

 

 

اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم  الخميس 19 -11--2020:

 

وأفتتح سعر صرف الدولار تعاملات اليوم  الخميس 19 -11-2020، على سعر 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولى بعدما أنخفض في تعاملات الأمس بقيمة 2 قرشا في نفس البنك، كما استقر في بنوك كلا من  كريدي أجريكول  وبنك الاسكندرية  والمصرف المتحد عند مستويات 15.58 جنيه  بعدما خسر قرشا في تعاملات الأمس.

 

وفي البنك الأهلي ومصر  استقر سعر صرف الدولار عند 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

 

ويواصل الدولار تحقيق خسائر قوية أمام الجنيه المصري مع تحسن الأداء الاقتصادي للبلاد، وإقبال المستثمرين على شراء الجنيه مقابل الدولار  وهو ما شهده الطرح الأخير لأذون الخزانة الأمريكية بقيمة 1.5 مليار دولار.


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