مانشستر سيتي يخطط لضم ميسي في الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن رغبة مانشستر سيتي في الظفر بخدمات الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.





وتعثر مانشستر سيتي في ضم ميسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، أثناء أزمته مع ناديه، إلا أن الفريق الكاتالوني تمسك بالحصول على قيمة الشرط الجزائي والبالغ 700 مليون يورو.





ووفقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مانشستر سيتي يدرس ضم ميسي في يناير القادم، ولا يرغب الانتظار حتى نهاية الموسم لضمه مجانًا".





وأضافت:"ويعتقدون مسؤولي مانشستر سيتي أن مبلغًا يقل عن 50 مليون جنيه إسترليني، قد يكون كافيًا لإقناع برشلونة بالموافقة على رحيل قائد الفريق، وتجنب خسارته مجانًا في نهاية الموسم، خاصة وأن النادي عليه ديون تصل إلى 440 مليون جنيه إسترليني".





وواصلت:" وسيوثر رحيل ميسي على الفريق بشكل كبير، إلا أن المشاكل المالية الطاحنة التي يواجهها برشلونة، قد تدفعه للموافقة، خاصة وأن ليونيل يتقاضى 26 مليون جنيه إسترليني سنويًا".





وتابعت:"والتعاقد مع ميسي سيكون بمثابة دفعة قوية للمدرب الإسباني بيب جوارديولا، الذي لم يوافق على توقيع عقد جديد مع السيتي حتى الآن".





واختتمت:"ويعد إنتقال ميسي لمانشستر سيتي أضافت كبيرة للفريق، بجانب أنه في مراحل خروج المغلوب بدوري الأبطال، والمستعصية على السيتيزنس، كما سيلعب إلى جوار سيرجيو أجويرو، شريكه في هجوم منتخب الأرجنتين".