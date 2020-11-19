ريال مدريد يحقق في الفضيحة الكبرى

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 09:15 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
وكالات
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قرر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فتح التحقيق في تصريحات بيدري لوبيز نجم برشلونة والتي أدلى بها لوسائل الإعلام عن خضوعه للاختبار في النادي الملكي ثم رفض التعاقد معه ليذهب إلى الغريم التقليدي.

 

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن بيدري لوبيز لاعب برشلونة كشف عن أنه خضع للاختبار في ريال مدريد وتم رفضه دون مبرر واضح.

 

وقالت الصحيفة: "اليد اليمنى لبيريز فتح تحقيق واتصالات منذ بداية الأسبوع عما حدث سابقًا ولماذا تم رفض بيدري وعلى أساس".

 

ووجه بيدري لوبيز صاحب الـ17 عامًا الشكر لمسئولي ريال مدريد الذين رفضوا التوقيع معه قبل سنوات عندما أجرى اختبارات في النادي الملكي العاصمي.

 

وقال بيدري: "خضعت للاختبارات في فريق شباب ريال مدريد لمدة أسبوع وبعد ذلك أخذوني إلى المكتب وأخبروني أنني لا أمتلك الجودة الكافية.. ينبغي أن أشكر الشخص الذي رفضني وأخبرني بذلك، فأنا الآن في النادي الذي لطالما أحببته. ارتداء قميص ريال مدريد كان ليبدو غريبًا لأنني دائمًا ما أردت قميص برشلونة".

 

وأضاف عن مزاملة ليونيل ميسي في هذا العمر الصغير: "أكثر ما يفاجئني حيال ميسي هو ما يفعله في التدريبات، إنه مثل أوليفر وبنجي (شخصيات كارتونية في مسلسل كابتن تسوباسا) لكن ما يميزه عنهم أنه حقيقي، اعتقد أن أكبر جائزة منحتها لي الحياة هي اللعب بجوار ميسي".

 

ظهر بيدري لأول مرة على مستوى فئة الكبار بعمر 16 عامًا مع لاس بالماس تحت إشراف المدرب بيبي ميل، وكان ذلك في أغسطس عام 2019 ضد هويسكا، وبعد أن سجل في مرمى خيخون بات أصغر مُسجّل في تاريخ النادي.

 

وقدّم صانع الألعاب الأنيق موسمًا قويًا مع لاس بالماس في 2029-2020 عندما خاض 37 مباراة مُسجلًا 4 أهداف ومُساهمًا بـ 7 تمريرات حاسمة إلى زملائه، قبل أن يخطفه برشلونة فقط برسوم مالية بلغت 5 ملايين يورو الصيفية.

 

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