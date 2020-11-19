عمرو محمود ياسين: والدي كان صديق عمرى وعلاقتنا كان دمها خفيف

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 09:04 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


أوضح السيناريست عمرو محمود ياسين عن تفاصيل علاقته الشخصية بوالده الفنان الراحل محمود ياسين، مُشيرًا إلى أنه كان صديق عمره، وأن علاقتهما منذ الصغر كانت علاقة دمها خفيف، كما أن والده كان يتسم بخفة ظل كبيرة عكس التي كان يظهر بها للجمهور على الشاشة، وكانت نصيحته الدائمة له الإخلاص والتواضع، كما أنه كان شخصًا متواضعًا بدرجة كبيرة.

وتحدث عمرو محمود ياسين، خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثي أنه أثناء طفولته، كان مع والده في السيارة في بور سعيد، فوجدت أشخاص كثيرة مُلتفة حول السيارة،فأصابه هذا الأمر بالذعر، ولكنه نظر لوجوههم فوجدهم مبتسمين، فأدرك أنهم يرحبون بوالده، فعلم وقتها أن والده شخص غير عادي .

وأشار عمرو محمود ياسين، أن والده لم يقوم بضربه ولو مرة واحدة في حياته، فأتذكر فى مرة خبطنى بالكتاب لكنه دخل عليه في إحدى المرات وهو يُذاكر مادة النحو وطلب منه إعراب كلمة وكانت والدته بجواره فحاولت أن تلقنه الإجابة، لكنه أجابه إجابة خاطئة مما دفعه لرميه بالكتاب، مُضيفًا :"كان أب حنون وبالرغم من أننا كنا اصدقاء إلا أننى كنت أخاف منه وخوفي من أن يغضب مني".



أخبار تهمك

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

"الأرصاد" تحذر أهالي هذه المناطق من حمل أي مواد معدنية

منذ أقل من ساعتين

طبيب الأهلي يكشف مدى جاهزية أيمن أشرف لنهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

بيان عاجل من الخارجية يدعو فرنسا لعدم التدخل بالشأن المصري

منذ حوالي 14 ساعة

الصدمات تتوالى.. ضربة موجعة في صفوف ليفربول

منذ ساعتين و 53 دقيقة

رد فعل موسيماني على تألق نجوم الأهلي مع المنتخب الأولمبي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. أستراليا تعترف بالتورط في قتل 39 أفغانيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 12 ساعة

بعد رفض الأهلي ضم فاروق.. بيراميدز يغري الأحمر بصفقة تبادلية جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

"قطار المصري أفندي يغادر القاهرة والناس".. محمد علي خير يُعلن رحيله عن القناة

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يحقق في الفضيحة الكبرى

منذ 41 دقيقة

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| قفزة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

إصابة جديدة تحطم أحلام ليفربول

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:15 ص

ريال مدريد يحقق في الفضيحة الكبرى

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

08:58 م

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

04:36 م

عاجل| قفزة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

12:01 ص

إصابة جديدة تحطم أحلام ليفربول

09:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»