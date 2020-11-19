بعد انقشاع الشبورة المائية.. إعادة فتح طريق العين السخنة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 09:04 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور فتح طريق العين السخنة أمام حركة السيارات بعد انقشاع الشبورة المائية.

كانت أغلقت الإدارة العامة للمرور طريق العين السخنة من الكيلو ٣٠ حتي الكيلو ٦٠ لوجود شبورة مائية.


وأغلق الطريق في الاتجاهين وسط تواجد أمني مكثف لرجال المرور.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.


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