نقيب الصحفيين: اليوم اجتمع بصحفيي "السياحة والآثار" قبل لقاء الوزير

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:38 ص
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
Advertisements
أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أنه تأكيدًا لما أعلنه في بيانه الصادر صباح أمس الثلاثاء، فسوف يجتمع اليوم الخميس بمقر النقابة مع كل الزملاء المعتمدين كمندوبين لصحفهم وإصداراتهم ومواقعهم لدى وزارة السياحة والآثار، الساعة الخامسة بعد الظهر.

وأوضح النقيب أن الاجتماع سيأتي لبحث مطالبهم المتعلقة بتسهيل عملهم الصحفي بالوزارة، ومناقشة أي مشكلات أو عوائق تقف في طريقه، واقتراح الحلول والسبل المناسبة لمواجهتها -وذلك كله - في ظل المذكرات والبيانات التي تقدم بها مؤخرا بعض من هؤلاء الزملاء وعدد من أعضاء مجلس النقابة.

وأضاف النقيب أن هذا الاجتماع يسبق اللقاء المشترك المقرر عقده مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبوع القادم، والذي استمرت طوال الأيام الماضية الاتصالات والترتيبات الكثيفة بشأنه، لضمان وصوله للنتائج المرجوة منه على قاعدة الحرص التام على الحفاظ على كرامة الصحفيين ومهنتهم ونقابتهم، واحترامهم وحمايتهم بكل السبل القانونية والنقابية أثناء قيامهم بعملهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير السياحة والاثار وزارة السياحه الاثار

أخبار تهمك

رد فعل موسيماني على تألق نجوم الأهلي مع المنتخب الأولمبي

منذ ساعة و 28 دقيقة

بيان عاجل من الخارجية يدعو فرنسا لعدم التدخل بالشأن المصري

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 12 ساعة

إصابة جديدة تحطم أحلام ليفربول

منذ أقل من ساعة

بعد رفض الأهلي ضم فاروق.. بيراميدز يغري الأحمر بصفقة تبادلية جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أستراليا تعترف بالتورط في قتل 39 أفغانيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| قفزة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

طبيب الأهلي يكشف مدى جاهزية أيمن أشرف لنهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

"الأرصاد" تحذر أهالي هذه المناطق من حمل أي مواد معدنية

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يحقق في الفضيحة الكبرى

منذ 41 دقيقة

الصدمات تتوالى.. ضربة موجعة في صفوف ليفربول

منذ ساعتين و 53 دقيقة

"قطار المصري أفندي يغادر القاهرة والناس".. محمد علي خير يُعلن رحيله عن القناة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

عمرو بدر: أي واحد في البلد هيتعرض لصحفي هنقطع إيده (صور)

نقيب الصحفيين يدعو الزملاء للالتزام بما يتخذه المجلس تجاه المحتجزين

تعليق وقفة تضامنية مع الصحفيين المحتجزين: إعلاءً لقيمة العمومية ومجلسها

مجلس ' الصحفيين' يتوعد أكمل قرطام: 15 إجراء للحفاظ على حقوق الزملاء بـ'التحرير'

صحفيو ملف الآثار يتقدمون بمذكرة للنقابة ضد الوزير والمستشارة الإعلامية له

مجلس نقابة الصحفيين يُصدر بيانًا ضد وزير السياحة والآثار

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:15 ص

ريال مدريد يحقق في الفضيحة الكبرى

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

08:58 م

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

04:36 م

عاجل| قفزة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

12:01 ص

إصابة جديدة تحطم أحلام ليفربول

09:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»