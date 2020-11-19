"شاباري".. اكتشاف فيروس مرعب جديد يهدد العالم بعد "كورونا"

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 07:59 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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اكتشف الباحثون والعلماء، فيروسا جديدا مرعبا، يطلق عليه "شاباري"، وهو ينتقل إلى البشر، قد يؤدي إلى أزمة صحية جديدة بعد انتهاء فيروس كورونا، حيث إنه يمكن أن يؤدي إلى الوفاة، ويسبب الحمى والقيء والنزيف الداخلي.

ووفقا لموقع "العربية نت"، فإن الفيروس اكتشف في بوليفيا، وهناك الكثير من المعلومات ما زالت مجهولة عنه، مثل طريقة انتقاله للبشر، إلا أن باحثون من المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، إن تأكيد انتقال العدوى من إنسان إلى آخر يثير مخاوف بشأن تفشي المرض في المستقبل.

وأشار الموقع، إلى أن الفيروس ظهر لأول مرة في عام 2004 في بوليفيا عندما توفي مزارع يبلغ من العمر 22 عامًا بعد أن عانى من صداع وآلام في المفاصل والعضلات وقيء ونزيف، وتم الإبلاغ عن حالة ثانية في عام 2019 بالقرب من العاصمة البوليفية، ومن ثم تم تسجيل خمس حالات مؤكدة وثلاث وفيات".

هذا، وأرسلت وزارة الصحة في بوليفيا، ومركز السيطرة على الأمراض، ومنظمة الصحة للبلدان الأميركية من أجل التحقيق في أصل الفيروس وتطوير اختبار تشخيصي له، حيث أظهرت النتائج الأولية أن الفيروس يمكن أن ينتشر من شخص لآخر في أماكن الرعاية الصحية. ويُعتقد أن الفئران هي أحد المصادر المحتملة للفيروس.

وقالت ماريا موراليس بيتول، من مركز السيطرة على الأمراض: "لقد فوجئنا حقًا لأن تفشي المرض عام 2019 في بوليفيا حدث بعد فترة طويلة من تحديد الحالة الأولى في عام 2004".

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