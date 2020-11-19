شوقي غريب يوضح خطة المنتخب الأولمبي في الفترة المقبلة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 07:10 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي انه لديه مخططا واضحا منذ بداية عمله مع المنتخب الأولمبي بخوض وديات قوية تجهز الفريق بشكل جيد، نمنح اللاعبين في المنتخب الأولمبي مساحة للإبداع داخل الملعب.
 
وقال غريب خلال تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، إلى أن المنتخب الأولمبي لم يتأثر بغياب بعض اللاعبين في بطولة أفريقيا رغم إصابتهم قبل انطلاق المسابقة بأيام قليلة.

وأضاف، أنهم كان لديهم بعض القلق قبل مواجهة منتخب البرازيل نظرا لفرق الامكانيات، ولكن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية.

وأتم، أنه لم يعد يشعر بالقلق على المنتخب الأولمبي حتى لو سكنت شباكه هدف في أي مباراة.

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