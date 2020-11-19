الصدمات تتوالى.. ضربة موجعة في صفوف ليفربول

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 07:03 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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الصدمات تتوالي على يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، بعد إصابة لاعب جديد بالفريق خلال الفترة الحالية لينضم لقائمة المصابين في صفوف الريدز.

وتعرض ريس ويليامز مدافع ليفربول لآلام في الفخذ أثناء تواجده مع منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا، ليغيب عن مباريات فريقه المقبلة مما يضع يورجن كلوب في ورطة حقيقية قبل استئناف بطولة الدوري الإنجليزي في ظل الغيابات العديدة بصفوف الفريق في الوقت الحالي.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، فقد تم استبعاد ويليامز من قائمة منتخب إنجلترا لمواجهة ألبانيا، أمس الثلاثاء، حتى لا تتفاقم إصابة اللاعب، وعاد لليفربول خلال الساعات الماضية.

ويتمني يورجن كلوب أن يلحق ويليامز بمباراة الفريق ضد ليستر سيتي لتدعيم دفاعات الفريق والذي يعاني العديد من الغيابات في الفترة الحالية.

ويعاني ليفربول من غيابات عديدة  بسبب  الإصابات التي ضربتالفريق، مثل فيرجيل فان دايك وجو جوميز، فالأول سيغيب لنهاية الموسم، والثاني سيغيب لمدة قد تطول إلى نهاية الموسم، بالإضافة إلى ألكسندر أرنولد وأندو روبرتسون وفابينيو، ومحمد صلاح المصاب بفيروس كورونا.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة ليستر سيتي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

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