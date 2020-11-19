عمر مرموش يكشف الاختلافات بين الدوري في مصر وألمانيا

















أكد المصري عمر مرموش المحترف في صفوف فولفسبورج الألماني، أنه عانى خلال أول عامين له في مشواره الاحترافي، ولكن بعد ذلك باتت الأمور أسهل.





وتابع مرموش في تصريحات تليفزيونية لبرنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " يختلف الدوري في ألمانيا بشكل كبير عن الدوري المصري، حيث أن الأول يهتمون فيه كثيرًا بالجوانب البدنية، بالإضافة للاحترافية في أساليب التدريب".



