الشناوي: موسيماني مدرب متميز ويسعي للنجاح مع الأهلي









قال محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي ان الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ، يتعامل مع جميع اللاعبين بإحترافية شديدة منذ توليه تدريب الفريق في الفترة الأخيرة.





وأضاف الشناوي في تصرحياته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر أنه مدرب متميز ويسعى للنجاح مع الأهلي.



