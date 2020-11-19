الشناوي: موسيماني مدرب متميز ويسعي للنجاح مع الأهلي

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:53 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي ان الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ، يتعامل مع جميع اللاعبين بإحترافية شديدة منذ توليه تدريب الفريق في الفترة الأخيرة.

وأضاف الشناوي في تصرحياته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر أنه مدرب متميز ويسعى للنجاح مع الأهلي.

وعن حضور الجماهير لنهائي أفريقيا ، عبر الشناوي عن أمنيتة بحضور الجماهير هذه المباراة بإعتبارها الداعم الأول لهم في مثل هذه المواجهات المهمة.

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