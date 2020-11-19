الشناوي يكشف دور صلاح مع المنتخب أمام توجو رغم إصابته بكورونا









كشف محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي ، عن أن محمد صلاح نجم المنتخب كان على تواصل دائم بلاعبي المنتخب خلال الفترة الماضية والتي شهدت خوض مباراتي توجو في تصفيات كأس الامم الأفريقية.

وقال الشناوي في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، ان صلاح كان يتابعنا عبر الرسائل والمحادثات التليفونية وحرص على تحفيز اللاعبين للفوز وبذل أقصى ما عندهم.



